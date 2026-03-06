2018 yılından bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyeler, bu yıl zamsız şekilde hesaplara yatacak.



Uzun süre kulislerde ikramiyelerin 5 bin TL'ye yükseltileceği konuşulsa da, ekonomi yönetiminin söz konusu artışın bütçeye yük getireceğini raporlaması üzerine bu yıl da ikramiyelerin iki bayramda toplam 8 bin TL olarak yatırılmasına karar verildi.

Bu durum milyonlarca emekli tarafından tepkiyle karşılanırken, yıllar içerisinde alım gücünü yitiren ikramiye tutarı için yeni bir formül gündeme getirildi.



'BAYRAM İKRAMİYESİ TÜM EMEKLİLERE VERİLMEYECEK'



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 2,6 milyon EYT'linin dahil olmasıyla birlikte emeklilerin sayısı 17 milyonu aşarken, bu durum emekli ödemelerinde yapılacak küçük artışlarda dahi milyarlarca liralık ek kaynak ihtiyacına yol açmakta.

AKP kaynakları mevcut ekonomik konjonktürde ikramiyelerin gelir durumuna bakılmaksızın eşit ödenmesinin adaletsizlik yarattığını savunuyor. Parti kulislerinde, yüksek emekli aylığı alan bir milletvekili veya holding sahibi bir iş insanı ile 22 bin lira seviyesinde maaş alan standart bir işçi emeklisinin aynı miktarda ikramiye almasının hakkaniyetli olmadığı yüksek sesle dile getiriliyor. Yeni vizyon, kısıtlı bütçe kaynaklarının yüksek gelir grubundakiler yerine doğrudan tabana, gerçek ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını öngörüyor.