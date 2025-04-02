Küresel piyasaların radarında, ABD’nin gün içinde uygulamaya koyması beklenen yeni gümrük tarifeleri yer alıyor. Başkan Donald Trump, bu günü "Kurtuluş Günü" olarak duyurdu.
Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarının enflasyonu yükseltebileceği ihtimali, ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve ticaret anlaşmazlıklarını körükleyebileceği aktarılıyor.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 37,80 ile 37,96 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 37,86 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında 09.08'de 37,97 seviyesinde bulunuyor.
EURO/TL'DE SON DURUM
Euro/TL tarafında da sakin bir seyrin olduğu görülüyor. Dünü 40,87 ile 41,15 aralığında geçiren Euro/TL günü 40,88 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 48,98 seviyesinde bulunuyor.