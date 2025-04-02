İBB soruşturmasının ardından başlayan kur artışı, akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam yapılmasına neden oldu.



Geçtiğimiz hafta benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında yükselişler görülürken, bayram sonrası benzin için bir zam haberi daha geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre benzin fiyatları bu gece itibarıyla 1,25 TL zamlanacak.



İKİ ZAM AYNI ANDA YANSITILACAK



Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına yapılan ancak pompaya yansımayan artışla birlikte bu gece yarısı benzinin litre fiyatı 2,42 TL birden yükselmiş olacak.

Sektör kaynakları, petrol piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarıyla birlikte bu hafta içinde motorin ve otogaz grubunda da artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.



İşte 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...



BENZİN



İstanbul (Anadolu): 46.57 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.72 TL/L

İzmir: 47.64 TL/L

Ankara: 47.27 TL/L

MOTORİN



İstanbul (Anadolu): 46.71 TL/L

İstanbul (Avrupa): 46.83 TL/L

İzmir: 47.92 TL/L

Ankara: 47.56 TL/L