Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, ikinci dönem ara tatilinin mart ayında gerçekleştirileceği duyuruldu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat’ta başlarken, öğrenciler ve veliler, ikinci ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı tatili ile ara tatilin birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. Peki, 2. ara tatil hangi tarihlerde yapılacak ve bayram tatiliyle birleşecek mi?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB’in yayımladığı 2025-2026 ara tatil takvimine göre, 2. dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi başlayacak, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihler arasında 5 günlük bir mola verecek.

ARA TATİL BAYRAMLA BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart Perşembe (arife günü) itibarıyla başlayacak ve 20, 21, 22 Mart tarihlerinde devam edecek. Toplamda 3,5 gün sürecek olan bayram tatili, ikinci ara tatilin son günü olan 20 Mart Cuma ile çakışıyor. Bu durumda, ara tatil ile bayram tatili kısmen birleşmiş olacak. Yani öğrenciler, 16 Mart’ta başlayan ara tatilin ardından bayram tatiline geçiş yaparak daha uzun bir mola fırsatı bulacak. Yani ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak.