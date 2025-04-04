Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan Bayramı tatilinin acı bilançosunu paylaştı.
Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 790 vatandaşımız ise yaralandı" ifadelerini kullandığı paylaşımında şunları kaydetti:
57 CAN KAYBI 6 BİN 533 YARALI
"Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6.533 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599.476 araç denetlendi. 22.892 araca hız ve radar işlemi, 41.922 araca ise diğer işlemler yapıldı"
Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 4, 2025
Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef
⛔️ 10 vatandaşımız hayatını kaybetti,
⛔️ 790 vatandaşımız ise yaralandı.
Bayram tatilinin ilk 6… pic.twitter.com/l6GGyVmDzH