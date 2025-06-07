İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın birinci gününde 7 kişinin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı. Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de; Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56 Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum.