TBMM'ye sunulan ve trafik kazalarının engellenmesini amaçlayan eylem planını gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.



Söz konusu düzenlemelerde yer alan ve hız sınırı ihlallerine yönelik uygulanacak para cezasını artıran maddeler kamuoyunda tartışma konusu olurken, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte artan radar cezası şikayetlerinin ardından AKP'den beklenen açıklama geldi.



LEVHALAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK



Radarsan tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zeka destekli cihazlar ile otoyollardaki hız sınırı ihlalleri anlık olarak ölçülürken, hız sınırının ani şekilde değiştiği yollarda dakikalar içinde kesilen cezalar sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.

Düzenlemelere AKP içerisinden birçok isim de sert çıkarken, uygulama ile caydırıcılığın değil 'tahsilat' yapmanın amaçlandığı belirtilmişti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok otoyolda hız sınırının aniden 70, 50 ve 30 KM'ye düştüğünü ve ani hız düşüşlerinin olduğu bölümlerde sürücülerin kolaylıkla tespit edemeyeceği radarlara yer verildiğine ilişkin şikayetlerin ardından yaptığı açıklamada söz konusu levhaların yeniden gözden geçirileceğini açıklamıştı.



RADAR CEZALARI İPTAL EDİLECEK Mİ?



Bu gelişmeyle birlikte kamuoyunda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kesilen radar cezalarının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin bir tartışma başlarken, beklenen açıklama AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi.

Güler, kendisine yöneltilen bir soru üzerine cezaların zaten düşük olduğu için caydırıcılığının olmadığının altını çizen Güler, “Yeni kanun teklifimizle bunları artırıyoruz. Caydırıcı hale getiriyoruz. Ama son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil” diyerek şunları söyledi:

“Yani aşırı radar uygulamalarından şikayet var. Meskun mahalde çok sayıda radar denetiminin olmasından şikayet var. Yerleşim yerlerinde aniden hız düşürülmesi sıkıntı olduğu ifade ediliyor. İçişleri Bakanlığımızda Ulaştırma Bakanlığımızın da katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Türkiye genelindeki bu radar uygulamalarındaki alanların meskum mahal yerleşim alan tercihi veya o anda ani bir anda yüksek hızdan düşük hıza düşme noktasında bir çalışma yapıyorlar bakacağız yani.