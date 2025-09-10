İktidar, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün özelleştirme sürecini resmen başlatırken, bankalara ve ilgili kurumlara olası bir ihaleye yönelik teklif talebini iletti.



Bu girişimin doğrudan Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan 185 milyar TL’lik özelleştirme hedefiyle bağlantılı olduğunu söyleyen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, köprülerin ve otoyolların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik değer taşıdığını vurguladı.



TESADÜF DEĞİL



OVP’de açıkça belirtilen 2026 yılı için 185 milyar TL özelleştirme gelir hedefini hatırlatan Akay, “Bu rakam tesadüf değildir. Şimdi bu hedefi tutturabilmek için yıllardır halkın vergileriyle yapılan köprüleri ve otoyolları masaya koyuyorlar. Milletin alın teriyle yapılan köprüleri ve yol ları yabancı sermayeye devretmek, Cumhuriyet’in kazanımlarını tasfiye etmektir” dedi.



KÖPRÜLERDEN BEDAVA GEÇİŞ MASAL OLUYOR



Son yıllarda yapılan 'Yap, İşlet, Devret' modelli köprü ve otoyollar bayramlar da dahil olmak üzere vatandaşlar için yalnızca ücretli kullanıma açılırken, ihale sürecinin gerçekleşmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların özelleştirilmesi halinde milyonlarca vatandaş için 'bayramda ücretsiz köprü' kavramı tarihe karışacak.



ÖZELLEŞTİRMEDE ŞEFFAFLIK YOK



AKP’nin özelleştirme sürecini şeffaflıktan uzak ilerlettiğini ve kamu yararı yerine kısa vadeli gelir hesaplarının öne çıktığını belirten CHP’li Cevdet Akay, “Bu satışlardan elde edilecek gelir bütçe açığını belki kısmen kapatır ama halkın sırtına yıllarca sürecek yüksek geçiş ücretleri olarak geri döner” dedi.