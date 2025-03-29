Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, Ramazan Bayramı'nda endokrinologlar olarak fazla şeker ve tatlı tüketimi nedeniyle biraz tedirgin olduklarını söyledi.

Bayram ziyaretlerinde ilk olarak tatlı, şeker ya da çikolata ikram edildiğini anlatan Karagüzel, "Tüketimi sınırlandırmazsak bu durum kan şekerinin yükselmesine sebep olabiliyor" diye konuştu.

Diyabetli çocuklara ekstra dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Karagüzel, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuk diyabetliyse tüketimi daha sınırlandırmamız gerekiyor. Aslında şekerin ve tatlı gıdaların sağlıklı beslenmede yeri yok. Bu nedenle tüketim çok sınırlı olmalı. Tabii gerçekçi de olmalıyız, şekeri kısıtlamak istesek de tamamen kaldırmak ya da beslenmeden çıkarmak çok da mümkün olmuyor ama kesinlikle sınırlandırmak gerekiyor ki kan şekeri yüksekliğiyle ilişkili komplikasyonlardan kaçınalım."

Karagüzel, şeker ve tatlı tüketiminde sınırlamanın önemine dikkati çekerek, "Özellikle diyabet olmayıp da diyabet için riski yüksek olan çocuklarda şeker ya da tatlı tüketimi sınırlandırılmadığında diyabet tablosu daha erken ortaya çıkabiliyor ya da diyabetli çocuklarda bu besinlerin tüketimi sınırlı olmazsa diyabetin en kötü, tehlikeli ve istemediğimiz tablolarından bir tanesi olan diyabetik ketoasidoz ortaya çıkabiliyor" dedi.

Diyabetik ketoasidozun ağır bir tablo olduğu için yoğun bakım izlemi gerektirdiğinin altını çizen Karagüzel, şunları kaydetti:

"Diyabetik çocuklara eğitim veriyoruz. O eğitimlerde kan şekeri yüksekliğinin nasıl yönetileceği de aslında var. Dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda sınırlı tatlı tüketimi yapmazsak daha sık kan şekeri ölçümü ya da sensör kullanan hastalar için sensör verilerinin daha dikkatli ve özenli takibiyle önlem almak gerekiyor. Kan şekerini daha sık kontrol ettiğimizde ona göre gerekirse ek doz insülin yapmak çok önemli."

"Çikolatanın şeker içeriğinin yanı sıra yağ içeriği de yüksek"

Su tüketiminin de çok önemli olduğunu belirten Karagüzel, "Yeterince su tüketimini özendirmek gerekiyor. Tabii ki hareketlilik çok önemli. Bayramda aynı zamanda tatil de olduğundan parklarda, açık havada fiziksel aktivite yaparak geçirilen zaman arttırılabilir" diye konuştu.

Karagüzel, sağlıklı beslenmenin her kesim için önemine işaret ederek, "Bütün çocuklar ve bireyler için aslında sağlıklı beslenmede fazla şekerli, tatlı gıda tüketiminin yeri yok. Bunlardan kaçınmalıyız, sınırlandırmalıyız. Tamamen yasaklamak ya da tamamen çıkarmak çok mümkün olmuyor, hepimiz bunun farkındayız ama sınırlandırmak sağlıklı yaşam için önemli" ifadelerini kullandı.

Çikolatada şekerin yanı sıra yağ içeriğinin de yüksek olduğuna dikkati çeken Karagüzel, "O nedenle kan şekeri yükselmesi, genellikle çikolata tüketiminden 3-4 saat sonrasında oluyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor" dedi.

Karagüzel, kan şekeri yükselmesinin önemli ve çok dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şekerli gıdaları kontrolsüz tükettiğimizde kan şekeri yüksekliği, dokulara bir çeşit zehir etkisi yapıyor ve onunla ilgili hücresel düzeyde zararlı etkiler ortaya çıkıyor. O nedenle sağlıklı beslenmede mümkün olduğunca şekerli gıdalardan uzak durarak beslenme programınızı ayarlamamız gerekiyor."