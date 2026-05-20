Türkiye, yüksek enflasyonun ve derinleşen ekonomik krizin gölgesinde bir bayrama daha adım atarken, çarşı ve pazardaki manzara vatandaşın hem canını hem de cüzdanını yakmaya devam ediyor.

Bayram geleneklerinin en köklü ve tatlı simgesi olan bayram çikolatası, bu yıl "ulaşılamaz bir lüks" oldu.

Dünyaca ünlü çikolata markası Godiva bayram çikolatasının kilosu 1.330 TL’den tezgahlara çıkardı.

BAYRAM İKRAMİYESİYLE SADECE 3 KİLO ALINIYOR

Ekonomik politikaların faturası her dönem olduğu gibi yine dar gelirli ve emekli vatandaşın kamburu oldu.

Hükümetin büyük bir müjde gibi sunduğu 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi ise enflasyon canavarı karşısında daha cebe girmeden buhar yok oldu.

Bir emekli, kendisine reva görülen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin tamamını gözünü kırpmadan tek bir yere harcasa bile torunlarına ikram etmek için 4 kilo bile bayram çikolatası alamıyor.

İkramiyenin tamamı ancak 3 kilo çikolataya ucu ucuna yetebiliyor. Geriye ne kurbanlık, ne bayram harçlığı ne de bir kap yemek masrafı için tek bir kuruş kalıyor.