Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından geçen haftalarda yapılan seçimde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman kura çekimiyle kazandı.
AKP’li meclis üyesi İbrahim Akın’ın itirazı üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararıyla Bayrampaşa’da yeniden seçim sürecinin başlamasına karar verdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bayrampaşa seçimlerinin tarihi açıklandı.
İstanbul Valiliği, "Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18:00'de toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" açıklamasında bulundu.
İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle: