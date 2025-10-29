Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları’nın Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Kadıoğulları’nın sağlık durumuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:
“Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, sağlığıyla alakalı yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Kardiyoloji ve Kalp-Damar Hastalıkları bölümüne sevk edilen Sayın Kadıoğulları’nın; damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ile beyin sapı kaynaklı myastenia gravis hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkları bulunmaktadır. Tedaviye yönelik süreç devam etmektedir.”