İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.
Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde yerleşkesine götürüldü.
Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.
Operasyonun ardından yapılan incelemelerde, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez’in de gözaltına alındığı öğrenildi.