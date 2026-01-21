Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturmada yeni gözaltılar var. Son operasyonda 13 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmış, 25 yıl sonra CHP’nin seçim kazandığı Bayrampaşa’da başkanlık yeniden AKP’ye geçmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gözaltılara ilişkin açıklama yapıldı.
BAYRAMPAŞA’DA 13 GÖZALTI KARARI— Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 21, 2026
