Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında 13 Eylül’de Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk de operasyonda gözaltına alındı.
Öztürk, 16 Eylül’de Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte tutuklanan 26 kişiden biri olarak cezaevine gönderildi.
Tutuklama kararından yaklaşık 2 ay sonra Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk hakkında tahliye kararı çıktı. Rıdvan Öztürk’ün “etkin pişmanlık” kapsamında tahliye olduğu iddiası var.
Öte yandan Öztürk’ün tahliyesinin ardından Bayrampaşa Belediyesi iştiraki Baytaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı ifadeye çağrıldı.