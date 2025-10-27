Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimini CHP'nin kazanmasına yapılan itiraz nedeniyle seçim yenilendi.

CHP’nin 18, AKP ile MHP’nin toplam 15 üyesi bulunan belediye meclisinde CHP’den istifa eden 4 de bağımsız üye var.

21 Eylül’deki belediye başkan vekili seçiminde AKP’nin adayı İbrahim Akın ve CHP’nin adayı İbrahim Kahraman yarıştı.

AKP'Lİ ADAYIN İSMİNİ DOĞRU YAZAMADI

İlk turda AKP'li adaya oy veren bir üye sonraki üç turda aynı adayın ismini yanlış yazdı ve verdiği oy geçersiz sayıldı.

1. Tur: İbrahim Akın (Geçerli)

2. Tur: İbrahim Akı (Geçersiz)

3. Tur: İbahim Akın (Geçersiz)

4. Tur: İbrahim / Akın (Geçersiz)

KURAYLA CHP KAZANMIŞTI

İlk dört turda adaylar eşit oy alınca vekili belirlemek için kura çekildi. Kura sonucunda CHP’li İbrahim Kahraman belediye başkan vekili olmuştu.

Ertesi gün AKP ‘hile yapıldığını’ iddia ederek sonucu mahkemeye taşıdı.

10 Ekim’de İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, seçimin iptal edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, CHP’nin kazandığı seçimin iptal edilmesine karar verdi.

Dün ikinci kez yapılan seçim yoğun güvenlik önlemleri altında saat 18.00'de başladı.

Seçimde adaylar; Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li üye İbrahim Akın ile CHP Grubu'ndan ise Recep Öztürk oldu.

Bayrampaşa Başkanvekili seçimi 1. tur: 19-18

Bu turda AKP'nin adayı İbrahim Akın'ın ismi bir kez daha yanlış yazıldı. Bu nedenle iki oy geçersiz sayıldı.

Bunun üzerine AKP - MHP ve CHP'li üyeler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Ancak verilen son kararda AKP'li üyenin geçersiz iki oyu geçerli sayıldı ve CHP 18, AKP 19 oldu.

Bayrampaşa Başkanvekili seçimi 2. tur: 18-18

Ortalığın yatışmasının ardından seçimde ikinci tura geçildi.

Yapılan ikinci turda da Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın'ın adının net yazılmadığı tespit edildi. Yapılan incelemede pusulada fazladan 'e' harfi yazıldığı belirlendi. Bu yüzden AKP'nin bir oyu geçersiz sayıldı.

Bayrampaşa Başkanvekili seçimi 3. tur: 19-18

Üçüncü tur sonucunda ise geçersiz oy çıkmazken AKP adayı 19 oy aldı; CHP adayı ise 18 oyda kaldı.

'Yeter' çoğunluk bulunamadığı için seçim dördüncü tura kaldı.

Bayrampaşa Başkanvekili seçimi 4. tur: 19-18

Dördüncü tur seçiminde de tüm oylar geçerli sayıldı. Bu turda da AKP adayı 19, CHP adayı 18 oy aldı.

Buna göre en fazla oy alan AKP adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediyesi'nin başkanvekili oldu.

Böylece CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde kazandığı Bayrampaşa Belediyesi, AKP'ye geçmiş oldu.