CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, dün tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Mutlu, görevden uzaklaştırıldı.

'VEKİL' İÇİN SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Mutlu'nun görevden alınmasının ardından, belediyede başkanvekili seçimi tarihi de belli oldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Mutlu'nun tutuklandığı ve görevden alındığı anımsatılırken belediyede başkanvekili seçimi için tarihi de açıklandı.

Buna göre, Bayrampaşa Belediye Meclisi, başkanvekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanacak.

BAYRAMPAŞA MECLİSİ'NDE SON DURUM

Bayrampaşa Belediyesi'nde dört belediye meclis üyesi istifa etmiş ve böylece Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dengeler değişmişti.

Buna göre CHP'nin 18 üyesine karşılık 15 AKP ve MHP'li üye yer alıyor. İstifa eden üyeler de an itibarıyla 'bağımsız' durumda.

OLAY

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 45 kişi 13 Eylül Cumartesi günü gözaltına alındı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 26 kişi, dün akşam tutuklanmıştı.

Mahkeme tarafından 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Hasan Mutlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aralarında olduğu İstanbul'da tutuklanan 12'inci belediye başkanı oldu.