Bayrampaşa Belediyesi Meclisi'nde AKP grubu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin CHP'li Meclis Üyesi'nin konuşup kendi üyelerinin konuşmasına izin verilmediğini belirterek salonu terk etti.

Bayrampaşa Belediyesi Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı.

Mecliste CHP'li Meclis Üyesi Onur Topçu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararı hakkında konuştu.

Topçu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in arkasında olduklarını söyledi.

Bunun üzerine AKP'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz da söz istedi. Meclis 1. Başkanvekili Kahraman ise Yılmaz yerine grup sözcüsünün veya grup başkanvekilinin kısaca konuşmasını, yoksa söz hakkı vermeyeceğini kaydetti.

Ali Cengiz Yılmaz ise hukukçu olduğunu ve hukuki süreçlerle ilgili hukukçuların konuşmasının daha doğru olacağını belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Ali Altınkılıç, kendisinin ve grup sözcüsünün bu konuda konuşmayacağını, Meclis Üyesi Yılmaz'ın konuşacağını bildirdi. Karşılıklı yaşanan tartışmaların ardından Kahraman tarafından AKP'li Meclis Üyesi Yılmaz'a söz verilmediğini belirten AKP grubu salondan ayrıldı.

Meclis'te daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.