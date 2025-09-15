Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasının ardından

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman partisinden istifa etti.

Salman açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim." dedi.

Salman şu ifadeleri kullandı:

Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim bundan sonrada kimseden bir destek talebim yoktur Bayrampaşalı komşularıma hemşerilerime her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim.

Temmuz ayında da Bayrampaşa Belediye Meclisi üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu CHP’den istifa etmişti.