Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçiminde ilk iki turdan sonuç çıkmadı. Seçim, üçüncü tura kaldı.

İLK TURDA AKP ÖNDE ÇIKTI

21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı.

İKİNCİ TURDA EŞİTLİK

İkinci turda bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. 1 tane fazla oy çıktı. Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi.

Sonuçlarla birlikte tablo daha da kritik hale geldi. Bu kez AKP ve CHP adayları 18’er oyda kaldı, bir oy ise geçersiz sayıldı. Böylece seçim üçüncü tura kaldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde şu an CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AKP 12, MHP 3) ve bağımsızların 4 üyesi bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ TUR DA BERABERE BİTTİ



Seçimin üçüncü turunda da eşitlik bozulmadı, iki aday da 18 oy alırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.