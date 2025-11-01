CHP Bayrampaşa Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu Çam, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bayrampaşa’da haksız şekilde göreve gelen azınlık yönetiminin ilk icraatlerinden biri, seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu’yu belediyenin tüm resmi hesaplarından takipten çıkmak oldu” ifadelerini kullandı.

Uygulamaya sert tepki gösteren Çam, “Bu tutumu şimdiye kadar yalnızca kayyum yönetimlerinde gördük. Yoksa Bayrampaşa fiilen kayyumla mı yönetiliyor?” diye sordu.

Yerel siyasette tartışma yaratan gelişme, sosyal medyada da yankı buldu. Bazı kullanıcılar belediye yönetiminin kararını “kurumsal nezakete aykırı” olarak değerlendirirken, bazıları da “siyasi bir tercih” olarak yorumladı.

Bayrampaşa Belediyesi’nden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.