CHP’li belediyelere yönelik operasyonda İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı. İlçedeki bir AVM yanındaki CHP’li meclis üyesi Saki Teker’in kaçak kafesini yıkan Mutlu iki aydır cezaevinde.



HEPSİ ÖDÜLLENDİRİLDİ



Kaçak kafesi yıkılan sonra ve CHP’den istifa eden Saki Teker, yapılan başkan seçiminde AKP’yi destekledi. AKP’li Başkanvekili İbrahim Akın da Teker’i başkan yardımcısı yaptı. Kaçak kafeyi ilk gündeme getiren AKP’li meclis üyesi Muammer Kütük. Daha sonra kaçak kafeye dair video çeken AKP’li meclis üyesi Faruk Layık. Bu iki isim AKP’li Akın’ın seçilmesinden ardından başkan yardımcısı oldu.

Teker ile aynı gün CHP’den istifa eden ve AKP’nin adayını destekleyen meclis üyesi Ali Karahasanoğlu da önce gülerek poz vermesiyle gündeme geldi sonra da belediyede koordinatör oldu.



- Kaçak kafeyi ilk gündeme getiren AKP’li Muammer Kütük, başkan yardımcısı oldu.



- Kaçak kafenin videosunu çeken AKP’li Faruk Layık başkan yardımcısı oldu.







- Kaçak kafeyi yapan ve CHP’den istifa eden meclis üyesi Saki Teker, başkan yardımcısı oldu.



- Saki Teker ile aynı gün CHP’dan istifa eden, AKP’nin adayını destekleyen CHP’li meclis üyesi Ali Karahasanoğlu Belediyede koordinatör oldu.