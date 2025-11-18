GESTAŞ, Kabatepe–Gökçeada hattındaki çok sayıda seferi iptal ederken, Bozcaada hattında da saatlerde zorunlu değişikliğe gidildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 ve 14.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 07.00 ve 12.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan da saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan 18.00'de yapılacak seferin 17.00'de, Geyikli'den 19.00'da yapılacak seferin ise 18.00'de gerçekleştirileceği kaydedildi.