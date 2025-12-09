Yapılan çalışmalar, rüyaların büyük bölümünün beynin son derece aktif olduğu REM uykusu sırasında ortaya çıktığını ve bu evrenin hafızayı, duygusal dengeyi ve günlük yaşantıdaki olayların işlenmesini desteklediğini gösteriyor.

RÜYALAR NEDEN HATIRLANMAZ?

Rüyaların unutulmasının temel nedeni, uyanma zamanıyla REM evresi arasındaki bağlantıda yatıyor. Gece boyunca daha hafif uyuyan kişiler rüya sırasında uyanmaya daha yakın oldukları için rüyalarını hatırlama olasılığı yüksek. Derin uyku uyuyanlarda ise rüyaların bilinçte iz bırakması zorlaşır. Stres düzeyi, duygusal yoğunluk, uyku kalitesi ve bireysel beyin yapısı da hatırlama sürecinde belirleyici etkiye sahip.

Bazı ilaçlar, özellikle REM uykusunu baskılayan antidepresanlar ve uyku düzenleyiciler, rüya görmeyi değil ama rüyayı hatırlamayı önemli ölçüde azaltabilir. Aynı şekilde aşırı yorgunluk veya düzensiz uyku, REM evresinin süresini kısaltarak rüyaların silikleşmesine yol açar.

RÜYA GÖRMEMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Sürekli rüya hatırlamamak çoğu zaman endişe verici bir durum değildir. Bazı uzmanlara göre bu durum, beynin uyku sırasında aktif bir duygusal işleme ihtiyacı duymadığı sakin bir dönemden de kaynaklanabilir. Ancak uzun süre boyunca rüyasız uyku hissi devam eder ve buna kaygı, kabus görmeme ya da uyku bozukluğu belirtileri eşlik ederse bir uzmana başvurmak gerekir.