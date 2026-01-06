Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz" dedi.

Erdoğan, "3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık, 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine destek sunacağız, başvuruları İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İLK 6 AY MAAŞLARINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız

Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz.

İŞKUR Gençlik Programı'nda günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz.