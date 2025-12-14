Dünyanın en saygın yayın kuruluşları arasında gösterilen BBC'nin seyahat platformu BBC Travel, 2026 yılında gezilmesi gereken en iyi 20 yeri duyurdu. Liste; çöllerden okyanus adalarına, tarihi şehirlerden doğa harikalarına uzanırken, Türkiye'ye yer verilmemesi dikkat çekti.

LİSTENİN ZİRVESİNDE GÖKDELENLER ŞEHRİ

2026 listesinde ilk sırayı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi aldı. BBC Travel, kentin özellikle kültür ve sanat alanındaki büyük yatırımları nedeniyle öne çıktığını vurguladı.

Kısa süre önce açılan dünyanın en büyük dijital sanat müzesi TeamLab Phenomena, bölgenin jeolojisinden ilham alan Abu Dabi Doğa Tarihi Müzesi ve 2026'nın sonlarında açılması planlanan Guggenheim Abu Dabi, kenti listenin zirvesine taşıyan başlıca projeler arasında gösterildi. Ayrıca Orta Doğu'nun ilk Disneyland'ı için hazırlıkların sürmesi de dikkat çekti.

CEZAYİR TARİHİYLE ÖNE ÇIKTI

Listenin ikinci sırasında ise Cezayir yer aldı. BBC Travel'a göre ülke; Roma kalıntıları, Sahra Çölü'nün sıra dışı manzaraları ve tarihi şehirleriyle güçlü bir turizm potansiyeline sahip.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Constantine, Timgad ve Djemila'daki iyi korunmuş Roma kentleri ile Sahra'daki vaha şehri Djanet, öne çıkan rotalar arasında sayıldı.

ŞİLİ'NİN GİZLİ HAZİNESİ

Üçüncü sırada Şili'nin Colchagua Vadisi bulunuyor. Başkent Santiago'nun güneyinde yer alan bölge, üzüm bağları, gastronomi durakları ve And Dağları'ndan Pasifik'e uzanan manzaralarıyla tanıtıldı. BBC, bölgeyi "Şili kovboy kültürünün kalbi" olarak nitelendirdi.

COOK ADALARI VE KOSTA RİKA DA LİSTEDE

Dördüncü sıradaki Cook Adaları, "cennet gibi Polinezya deneyimi" olarak tanımlanırken; beşinci sıradaki Kosta Rika, biyolojik çeşitliliği ve çevreyi koruma politikalarıyla öne çıktı. Ülkenin topraklarının dörtte birinin koruma altında olması ve 2050 karbon nötr hedefi özellikle vurgulandı.

ABD'DEN İKİ NOKTA YER ALDI

BBC Travel'ın 2026 için önerdiği diğer rotalar arasında ABD'den Oregon Sahili ve Philadelphia olmak üzere iki bölge yer aldı

Listenin geri kalanında ise Japonya'dan Portekiz'e, Afrika'dan Okyanusya'ya uzanan geniş bir coğrafya bulunuyor.

BBC TRAVEL'IN 2026 LİSTESİ (İLK 20)

1- Abu Dabi

2- Cezayir

3- Colchagua Vadisi (Şili)

4- Cook Adaları

5- Kosta Rika

6- Hebride Adaları (İskoçya)

7- Ishikawa (Japonya)

8- Komodo Adaları (Endonezya)

9- Loreto (Meksika)

10- Karadağ

11- Oregon Sahili (ABD)

12- Oulu (Finlandiya)

13- Philadelphia (ABD)

14- Phnom Penh (Kamboçya)

15- Guimaraes (Portekiz)

16- Samburu (Kenya)

17- Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti)

18- Slocan Vadisi (Kanada)

19- Uluru (Avustralya)

20- Uruguay.