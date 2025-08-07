Yapım şirketi Basement Films'in kurucusu Ben de Pear, Gazze'yle ilgili şimdiye kadar üç belgesel çekti: 'Gaza', 'Israel's Reel Extremism' ve 'Gaza: Doctors Under Attack'.

Fakat BBC, 20 Haziran'da 'tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler'i gerekçe göstererek 'Gaza: Doctors Under Attack' (Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar) belgeselini yayınlamaktan vazgeçti.

Daha sonra belgesel de Pear'in eski iş yeri Channel 4'te yayınlandı.

Yapımcı, BBC'yle başından geçenleri anlattı:

"Belgesel için ilk olarak BBC Panorama'yla çalıştık, fakat kanal iki ay sonra projeyi bıraktı. Açıklama olarak da 'Seçimleri konu alan üç film hazırlamak zorundayız' dendi. Ardından BBC Eye'la 2024 Haziran'dan itibaren çalışmaya başladık. Belgeselin Ocak 2025'te yayınlanmasını bekliyorduk ama yayın tarihi sürekli ertelendi. Nisan ve mayıstan itibaren belgeselin tamamını yayınlamayacakları belliydi. Bu durumdan memnun değildik. Biz de projeyi geri aldık. Sonra Channel 4 belgeseli satın aldı."

Ben de Pear, Gazze'de yaşananları belgelemeye devam edeceklerini ve hatta dördüncü bir belgesel hazırlayacaklarını söyledi:

"Şimdi dördüncü belgesel için çalışıyoruz. Tartışmalara rağmen Gazze üzerine çalışmalarımız sürecek. Dördüncü bir belgesel hazırlayacağız fakat bu yapım muhtemelen BBC için olmayacak. İlk (Gazze) belgeselimiz birçok ödüle layık görüldü. 'Israel's Reel Extermism' adlı ikinci belgeselimiz de Zeteo'da yayınlandı. Üçüncüsü de 'Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar.'

"İÇERİĞİ İSRAİL'E ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE AYARLAMAYA ÇALIŞTILAR"

İngiliz yapımcı, BBC'yi şöyle eleştirdi:

"İngiltere'de basın özgürlüğü için tüm koşullar mevcut fakat yayıncılar neden bu koşulları kullanmıyor, gerçekten bilmiyorum. BBC'nin belgeseli yayınlamama kararının arkasında siyasi baskının yol açtığı editoryal kaygılar yatıyor. Programı kurallara uygun şekilde tamamlamaya çalışırken BBC yetkililerinin sürekli İsrail lobisinin ne diyeceği konusunda endişelendiğine, içeriğin dengesini sürekli 'Onlara (İsrail'e) fazla zarar vermeyecek' şekilde ayarlamaya çalıştığına şahit olduk."

"Onlarca yıldır gazeteci ve editörüm, İngiliz medyasında hiç böyle bir süreçle karşılaşmamıştım. BBC, Gazze hakkında çok haber yaptı. Fakat haberlerin çoğunda yanlış bir denge yansıtıldı, savaş birbirine denk güçler arasında yapılıyormuş gibi gösterildi. Haberler sosyal medyada görülen gerçekleri yansıtmıyor. Epey çocuk ve sivil öldü. Bu simetrik bir savaş değil. BBC bu konuda tamamen yönünü kaybetti."

BBC 'TARAFSIZ' OLDUĞUNA İNANIYOR

Bir BBC sözcüsüyse Gazze içeriklerinin tarafsız olduğunu savundu:

"BBC çatışmayı tarafsızca aktarmakta tamamen kararlıdır. Bölgeden güçlü yayınlar yapmıştır. BBC, son dakika gelişmeler, devam eden analizler ve soruşturmaların yanısıra 'Life and Death in Gaza' ve 'Gaza 101' gibi ödüllü belgeseller de yayınladı. Doktorların hikayesini (De Pearın belgeselini kastediyor) BBC platformlarında anlatmanın yollarını bulmak için çaba harcandı. Fakat yayınlanmamasında belgesel muhabiri Ramita Navai'nin sosyal medya paylaşımları etkili oldu. Navai katıldığı bir programda İsrail'i 'savaş suçları işleyen, etnik temizlik yapan ve Filistinlileri kitlesel şekilde öldüren haydut devlet' diye tanımladı. BBC'nin söz konusu materyali yayınlaması tarafsızlık ilkesini tehlikeye atacaktı."

BBC geçen şubatta da 'Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır' belgeselini yayınladığı için özür dilemişti. Belgesel, Gazze'deki savaşın çocuklar üstündeki etkisini anlatıyordu.