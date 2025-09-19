Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk işlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

BBP’li Samet Bağcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Birlik Partisi olarak, toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Son dönemde Mabel Matiz adındaki şahıs tarafından yayımlanan şarkıda yer alan açıkça ahlaka aykırı, edebe mugayir ifadeler, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun manevi yapısını tehdit etmektedir.

Aile yapısının korunması geleceğimiz için olmazsa olmaz önceliktir. Bu nedenle, söz konusu içerik hakkında ‘müstehcenlik’ suçu kapsamında hukukçularımız tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına resmi suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Partimiz, toplumun millî ve manevi değerlerini koruma yönündeki kararlılığını her zaman sürdürecektir."

Partimizden Mabel Matiz’in Şarkısına Suç Duyurusu: “Toplumsal Değerlerimize Sessiz Kalamayız”



Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Av. Samet Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada toplumsal değerlerimizi ve aile yapımızı hedef alan müstehcen içeriklere karşı sessiz… pic.twitter.com/jMrYSrJT8I — BBP Haber Merkezi (@bbphabermerkezi) September 19, 2025

OLAY

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanatçı Mabel Matiz’in 5 Eylül’de yayınlanan “Perperişan” adlı şarkısı için perşembe günü erişim engeli başvurusunda bulundu.

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının “kamu düzeni ve aile yapısına aykırı” olduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Mabel Matiz hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.