Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Karar, 20 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

23 Mayıs 2024’te 3 milyar TL sermaye ile kurulan Adil Katılım Bankası, dijital bankacılık için belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet verecek. Kurucu ortaklar arasında Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan bulunuyor.

Resmi Gazete’de yer alan kararda, Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan incelemeler sonucu, Adil Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verildiği belirtildi.