Kütahya'da 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak sokakta iddiaya göre, aile içinde yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. ARAÇTAN TÜFEĞİ ALDI, DAMADINA ATEŞ AÇTI Kayınpeder A.E. aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye sokakta ateş etti. Bacağına saçmalar isabet eden damat S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. GÖZALTINA ALINDI Yaralı S.D. yakındaki özel hastaneye götürülürken, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekiplerince şüpheli kayınpeder A.E. tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

