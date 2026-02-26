Türkiye'ye gelerek üç çocuğuyla birlikte sığınmaevine yerleşen Kırgızistan uyruklu A.R., dördüncü çocuğuna hamileyken eşi tarafından terk edildi. Yeni doğacak bebeğine bakamayacağını anlayan kadın, hastanede hasta bakıcı olarak çalışan Z.E.K. vasıtasıyla çocuğu olmayan S.M. ile tanıştı.
BEBEĞİ BAŞKASININ NÜFUSUNA KAYDETTİRDİ
Taraflar, annenin doğumdan sonra bebeği görmesi şartıyla anlaştı. Eylül 2022'de özel bir hastanede gerçekleşen doğumun ardından anne A.R., bebeği alan S.M. ve aracı Z.E.K. nüfus müdürlüğüne gitti. Şüpheliler, sahte beyanda bulunarak kız bebeği S.M.'nin öz çocuğuymuş gibi nüfusa kaydettirdi.
ŞİKAYETÇİ OLUNCA OLAY ORTAYA ÇIKTI
Nüfus işlemlerinin ardından bebeğe aracı kadının adı verildi ve S.M. çocuğu alarak Manisa'nın Salihli ilçesine götürdü. Anne A.R., ilerleyen süreçte bebeğini görme taleplerine olumsuz yanıt alınca 2024 yılında polis merkezine giderek şikayetçi oldu ve gizli anlaşmayı ortaya çıkardı. İlk ifadesinde aracının kendisini sınır dışı edilmekle tehdit ettiğini öne süren kadın, daha sonraki duruşmalarda bebeği maddi imkansızlıklar yüzünden kendi rızasıyla verdiğini itiraf etti. Diğer sanıklar da savunmalarında işlemlerin annenin isteğiyle yapıldığını belirtti.
MAHKEMEDEN 10'AR AY HAPİS CEZASI
Antalya 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen hafta sonuçlandı. Hakim, toplanan delilleri inceleyerek sanıkların suçu planlı ve birlikte işlediklerine karar verdi. Mahkeme heyeti, anne A.R., bebeği alan S.M. ve aracı Z.E.K.'yi çocuğun soybağını değiştirmek suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Yasa dışı yollarla başkasının nüfusuna geçirilen bebeğin ise halen S.M.'nin yanında kalmaya devam ettiği öğrenildi.