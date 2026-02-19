İtalyan futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında yer alan Nijerya asıllı Michael Kayode, baba olmaya hazırlanıyor. 21 yaşındaki genç oyuncu, doğacak çocuğunun cinsiyetini ise kendisine özel hazırlanan bir törenle öğrendi. Sık sık denediği uzun taç atışlarıyla gündeme gelen Kayode, hazırlanan törende partneriyle birlikte çıktığı sahada kaleye doğru bir taç atışı gönderdi. Topun ağlara gitmesinin ardından patlayan konfetilerle aylar sonra bir kız çocuğu babası olacağını öğrendi. KİRALANDIĞI KULÜP BONSERVİSİNİ ALDI 2023-24 sezonunda Fiorentina'dan İngiliz ekibi Brentford'a kiralanan Kayode, burada gösterdiği performansla teknik ekibin gözüne girerek bonservisini aldırmayı başardı. Premier Lig temsilcisi, Fiorentina'ya 17.5 milyon euro ödeyerek Nijerya asıllı İtalyan beki kadrosuna kattı. Bu sezon Premier Lig'de 26 maçta 2.274 dakika sahad akalan 21 yaşındaki oyuncunun, gol veya asist katkısı bulunmuyor.

