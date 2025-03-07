Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Özdemir, bebeklerde daha ağır seyreden bronşiolit hastalığı ile ilgili bilgi vererek, ailelere uyarılarda bulundu.

Özdemir, diğer benzer hastalıklarla bronşiolitin karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “2 yaş altındaki çocuklarda sıkça görülen bronşiolit, belirtileri nedeniyle bronşit ve zatürre gibi diğer solunum yolu hastalıklarıyla karıştırılabilir. Bronşioller, akciğer içinde daha küçük dallara ayrılan hava yollarıdır. Enfeksiyonun bu bölgede oluşması bronşiolit olarak adlandırılırken, bronşlarda meydana gelen iltihaplanma bronşit olarak bilinir.

Zatürre ise akciğer dokusunu daha derinlemesine etkileyen ve ciddi belirtilerle seyreden bir enfeksiyon durumudur. Bronşiolit, nefes darlığı, hırıltı ve ıslık benzeri solunum sesleri nedeniyle bazen astım gibi hastalıklarla da karıştırılabilir. Bu nedenle, soğuk algınlığı veya solunum zorluğu gibi belirtiler görüldüğünde bir doktora başvurmak, doğru tanı ve tedavi için hayati önem taşır. Erken müdahale, komplikasyon riskini azaltabilir ve çocuğunuzun daha hızlı iyileşmesini sağlar” diye konuştu.

‘OKSİJEN ALMAYI ZORLAŞTIRIYOR’

Bronşiolit tıpkı soğuk algınlığı gibi burun akıntısı, hafif öksürük, burun tıkanıklığıyla başladığını söyleyen Özdemir, “Ateş normaldir veya hafif yükselmiş olabilir. Birkaç gün içerisinde öksürük şiddetlenir ve hırıltılı solunum ortaya çıkar. Bazı hastalarda işler daha da kötüye gider ve solunum sıklığı artması, nefes darlığı, kalp hızının artması, burun kanatlarının solunuma eşlik etmesi, huzursuzluk, nefes alıp verirken kaburga aralıklarının her nefes alışta içeri çökmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Soluk alıp vermedeki bu güçlük bebeğin beslenmesini engeller. Öksürük kusmaya yol açabilir. Çocuk huzursuzdur, iştahı azalmıştır, uykuları bozulmuştur ama belirtiler genellikle bir hafta on gün içinde tamamen düzelir. Bronşiolit, büyük çocuklar ve erişkinlerde hafif belirtilere yol açarken bronşiolleri daha dar olan küçük çocuklarda ağır tablolara sebep olur. Çocuk ya da bebek bu koşullarda oksijen almakta zorlanır ve hayati risk oluşturur” dedi.

KİŞİSEL HİJYENDEN OYUNCAK VE ORTAK ALAN HİJYENİNE KADAR DİKKAT EDİN

Özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklar için bronşiolitin ciddi bir hastalık olarak değerlendiren Özdemir, bazı önlem ve önerileri şöyle sıraladı:

“Çocuklara elleri hijyenik şekilde yıkamayı ve bu temizliği sıklıkla yapmaları gerektiğini öğretmelisiniz. Doğru el yıkamayı bilmek, virüslerin yayılmasını önlemek için etkili bir yöntemdir. Hasta kişilerden uzak durarak hava ya da temas yoluyla geçebilen virüslere karşı önlem alabiliriz. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekir. Sigara dumanı, çocukların solunum yollarını tahriş eder ve enfeksiyon riskini artırır.

Özellikle çocuklu ailelerin evde ve arabada sigara tüketmekten kaçınmaları çok önemlidir. Çocukların oyuncaklarını da temiz tutmalısınız. Ortak kullanılan yüzeyler ve oyuncaklar virüsler için ideal yayılma ortamlarındandır. Bu alan ve ürünleri sık sık temizlemeniz gerekir. Sağlıklı ve dengeli beslenme çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu alışkanlığı çocuklara daha küçük yaşlardan itibaren kazandırabilirseniz ileriki yaşlarında da sağlıklı beslenme alışkanlığı oturmuş kişiler olarak yaşayabilirler. Grip ve RSV gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan aşıların tam olması, bronşiolit riskini azaltabilir. Doktorunuzla çocuğunuzun aşı takvimini kontrol edip, tüm gerekli aşılarını eksiksiz yaptırmalısınız. Kreş, okul veya oyun alanları gibi kalabalık yerlerde enfeksiyon riski artar.

Çocuğunuzu bu tür ortamlarda yakından izleyin ve hijyen kurallarına uymasını sağlayın. Kuru hava, solunum yollarını tahriş edebilir. Nemlendirici cihazlar kullanarak evdeki ve çocuğunuzun yatak odasındaki nem oranını dengede tutmaya gayret edin. Çocuğunuzun uyku düzeninin olması en az sağlıklı beslenmesi kadar önemlidir. Dinlenme, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Çocuğunuzun uyku düzenine özen göstermelisiniz. Bronşiolit belirtileri görüldüğünde erken müdahale etmek, hastalığın ilerlemesini önler. Belirtiler şiddetlenirse mutlaka bir doktora başvurmayı unutmayın.”