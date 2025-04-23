'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu geçen yıl ekim ayında Suadiye'de bir mekanda 80 kişinin katılımıyla evlenmişti.

Helvacıoğlu evlilik kararıyla ilgili "Geleneksel bir evlilik teklifi olmadı. Daha çok aramızda konuştuğumuz bir konuydu. Karşılıklı istişare ettik ve sonunda evlenmeye karar verdik. Hadi itiraf edeyim, teklifi ilk ben ettim" demişti.

3 aylık hamile olan ünlü oyuncu geçen günlerde aşerdiği şeyleri açıklamıştı.

"TABAĞA BAK"

İrem Helvacıoğlu'nun bir arkadaşı, çekirdek, çikolata ve jelibon gibi atıştırmalıkları yediği anı fotoğrafladı sonrasında da gönderiye "Beslenmeye göre cinsiyet tahminleri alalım. Tabağa bak" notunu düşmüştü.

Bu Instagram paylaşımı sonrası çiftten şoke eden bir hamle geldi. Bir anda magazin gündeminde yer alan bu olay sonrası ikiliden henüz açıklama gelmedi.

TAKİPTEN ÇIKTI

Çift, Instagram hesaplarından bir anda birbirlerini takipten çıktı. Ayrılacaklar iddiası ortaya atılan çift, dakikalar sonra ise tekrar birbirlerini takip etmeye başladı.