'İnci Taneleri'nin 'Semiramis'i Bestemsu Özdemir, bir dönem meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamıştı. 34 yaşındaki oyuncu 2024 biterken de gönlünü basketbol kariyerini noktaladıktan sonra spor yorumculuğu ile televizyon ekranlarında yer alan Ersin Görkem'e kaptırmıştı.

25 Ağustos 2025'te Fethiye'de nikâh masasına oturan çiftin bu sürpriz evliliği magazin gündemine damga vurmuş, evlilikle birlikte konuşulan bir diğer konu da Özdemir'in hamileliği olmuştu. Düğün sırasında Bestemsu Özdemir'in 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre, Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem'in oğullarını geçen pazar günü kucaklarına aldığı öğrenildi.

BEBEĞİN İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem'in oğullarının adının ise Sarp Marco olduğu öğrenildi.

Sarp'ın 35. haftada doğduğu ortaya çıktı.