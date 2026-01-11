Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in işletme müdürü Arif Altunbulak'ın ifadesinden çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Emniyet güçlerinin baskın yaptığı saatten yalnızca 30–45 dakika önce otelde bulunan ünlü iş insanları, sanatçılar ve spor camiasından isimlerin teknelerle Bebek sahilinden ayrıldığı kamera kayıtlarında bunun açıkça görüldüğü belirtildi.

Altunbulak ifadesinde, "Aramadan 45 dakika önce gittiler. Kim haber verdi bilmiyorum" dedi.

KAÇAK KAT VE EKLENTİLER

Adı son günlerde ünlülerin uyuşturucu partileri ile anılan ve pek çok iddianın odak noktası olan Bebek Otel, en tartışmalı süreçlerden birini yaşıyor. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yürütülen denetimlerde, tescilli yapı statüsündeki binaya kaçak kat eklendiği, çatı terasının genişletildiği ve deniz cephesine imara aykırı yapılar inşa edildiği tespit edilmişti.

KURUL TESPİT ETTİ

KAÇAK eklentiler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Anıtlar Kurulu’nun incelemesiyle belirlendi. Kurul, II. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescilli olan binada, “kaçak eklentiler” saptadı. Kurul, yapının dokusuna zarar verildiğine hükmetti. Karar ve teknik raporlar üzerine, İBB 2025 yılı Temmuz ayı için resmi bir yıkım takvimi oluşturdu.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA

18 TEMMUZ sabahı için planlanan yıkım otelin kaçak olduğu tescillenen eklentilerini hedef alıyordu. Ancak hukuki engel işlemi durdurdu.Yıkım tarihinden hemen önce işletme sahipleri tarafından açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece yıkım durduruldu.

DOSYA AYLARDIR BEKLİYOR

Dosya geçtiğimiz yılın ortasından bu yana Bölge İdare Mahkemesi’nin nihai kararını bekliyor. Ancak iddialara göre savcılık nezdinde devreye giren bir bakan, yıkım onayı çıkmasına engel oluyor. Bu yüzden karar bir türlü çıkmıyor ve kaçak bölümlerin kullanımı sürüyor.