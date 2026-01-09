Bebek Otel’e yönelik yürütülen soruşturmada, mekanın "uyuşturucu ve fuhuş" partilerinin merkezi haline geldiğine dair operasyonun seyrini değiştirecek kritik detaylar ortaya çıktı.

Ünlü isimlerin uğrak yeri olan otelde, gizliliğe büyük önem verildiği ve otelde kayıt alınmadan oda açıldığı tespit edildi. Ayrıca, otel girişinde herhangi bir arama yapılmadığı, üst aramalarının yapılmadığı ve x-ray cihazı kullanılmadığı belirtildi.

Otelin işletme müdürü Arif Altunbulak, yaptığı açıklamada, ünlülerin otele geldiklerinde kimliklerinin gizli tutulduğunu belirterek, farklı isimlerle kayıtlar alındığını ifade etti.

Bu yöntemle, ünlü isimlerin kimliklerinin gizli kalması sağlanıyordu.

Bebek Otel’de üst araması yapılmadığı ve herhangi bir x-ray cihazının bulunmadığı öğrenildi. Bu eksiklik nedeniyle, otele giriş yapan kişiler yanlarında getirdikleri uyuşturucuları kolayca içeri sokarak, otelde kullanabildiler.

Ayrıca, odalarda kalan müşterilerin gruplar halinde otelin VIP katlarına çıkarak uyuşturucu kullandıkları da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ve işletme müdürü Arif Altunbulak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdür Altunbulak ifadesinde, otelde uyuşturucu kullanıldığına dair doğrudan bilgisinin olmadığını savunarak; "Gelen kişilerin üzerini aramadığımız için uyuşturucu içeri girmiş olabilir" şeklinde savunma yaptı.

ÜNLÜLER OTELDEN BASKINDAN ÖNCE AYRILDI

Emniyetin baskınından yarım saat önce, ünlü iş insanları, sanatçılar ve spor dünyasından isimlerin otelden ayrıldığı belirlendi.

Kamera kayıtları, bu kişilerin gece yarısı 00.00–00.30 arasında otelden çıktığını, bazılarının ise tekneyle ayrıldığını gösteriyor.