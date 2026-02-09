İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması sürüyor. Bu kapsamda tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına "suçtan elde ettiği" gerekçesiyle el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama

Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında,

Şüpheli Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz

konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin bulunması nedeniyle, Suç Gelirlerinin

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında kanun kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca

09.02.2026 tarihinde verilen Resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin

09.02.2026 tarih ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.” Ayrıntılar geliyor...

