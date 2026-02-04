İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da yer aldığı çok sayıda isim tutuklanmış, söz konusu otelin bir bölümünün 'uyuşturucu ve kumar partileri' amacıyla kullanıldığı iddia edilmişti.

Mahkeme kararıyla mühürlenen ve kaçak bölümleri İBB tarafından yıkılan otelde şimdilerde sessizlik hakim. İstanbul'un en değerli semti Bebek'te sosyetenin uğrak noktası olan lüks otelin önünde ise yalnızca 'Evsiz Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Hanifi kalmakta.

KİMSE DOKUNMUYOR



Sabah'ın haberine göre bir dönem önünde uzun kuyruklar bulunan otelin başında tek başına yaşamaya başlayan Hanifi, kendisiyle konuşanlara "Eskiden Taksim civarındaydım. Bebek Otel'in kapatılması üzerine oradan buraya taşındım. Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor" diyor.