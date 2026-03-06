İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme kapsamında, Yıldırım’ın ortağı ya da sahibi olduğu bazı şirketlere yönelik işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddiasıyla 6 şirkete, Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 adet şirkete ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.