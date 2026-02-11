Cemiyet hayatının ve ünlü isimlerin uğrak noktası olan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, geçtiğimiz ay başlatılan dev operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. 5 Ocak’ta gözaltına alınan ve 7 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Yıldırım hakkında yürütülen soruşturmada, hukuki süreci doğrudan etkileyecek yeni bir rapor dosyaya girdi.

SAÇINDA MADDE TESPİT EDİLDİ

Tutuklanmasının ardından uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddiaları netleştirmek amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Yıldırım’ın tahlil sonuçları açıklandı. Haber Global'in aktardığı bilgilere göre; ATK tarafından incelenen doku, kan ve özellikle geçmişe dönük kullanımı ele veren saç örneklerinde yapılan testler pozitif sonuç verdi. Raporda, Yıldırım'ın saç örneklerinde esrar maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.

Soruşturmanın sadece uyuşturucu kullanımıyla sınırlı kalmadığı, Yıldırım'ın ticari faaliyetlerinin de mercek altına alındığı öğrenildi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla; Yıldırım’ın mal varlığını suç gelirlerinden elde ettiğine, söz konusu gelirlerin aklandığına dair "ciddi emareler" bulunduğuna hükmetti.

Bu kapsamda, ünlü Bebek Otel de dahil olmak üzere Muzaffer Yıldırım’ın tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Yıldırım hakkında ayrıca "suç gelirlerinin aklanması" (kara para) suçundan ek bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

5 Ocak tarihinde emniyet birimlerince düzenlenen "Dördüncü Dalga" operasyonunda, aralarında sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, şarkıcı Alya Şahinler, oyuncu Doğukan Güngör ve kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Ceyda Ersoy gibi isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Muzaffer Yıldırım ve otel müdürü Arif Altınbulak’ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.