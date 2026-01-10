İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor.
Uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu belirtilen Bebek Otel'e İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Yüzlerce personelin dahil olduğu operasyonda otelde arama yapıldığı öğrenildi.
OTELLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Bebek Otel'le ilgili yeni detaylar ortaya çıkmıştı.
Emniyet'in baskınından yaklaşık yarım saat önce, ünlü iş insanları, sanatçılar ve spor dünyasından tanınmış isimlerin otelden ayrıldığı belirlenmişti.
TUTUKLAMALAR OLMUŞTU
Öte yandan 8 Ocak'ta ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında önemli bir aşama geride kalmıştı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan 19 kişi arasında otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ve Genel Müdürü Arif Altınbulak da yer almıştı.