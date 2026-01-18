İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok kez baskınla aranan ve İBB tarafından kaçak bölümleri yıkılan Bebek Otel'e yönelik soruşturma derinleşiyor.



Otelin sahibi Muzaffer Yıldırım ve otel müdürü Arif Altunbulak tutuklanırken, Altunbulak'ın ifadelerinin ardından otele yeni bir baskın düzenlenmiş ve çok sayıda dijital ve fiziki materyal ele geçirilmişti.

GİZLİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI



Sabah'ta yer alan habere göre, Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı Şişle İlçesi'ndeki İstanbloom isimli rezidansa Başsavcılık talimatıyla tekrar yapılan baskında Yıldırım'ın evinin kumarhaneye dönüştürüldüğü belgelenirken, gizlenmeye çalışılan poker masası, kumar çipleri, işaret aparatları ve çetele tutulan defterler bulunmuştu.



Kumar oynayan 30'dan fazla iş adamlarının isimlerinin yer aldığı çetele defterlerinin arşivinin yanı sıra rezidansın alt katındaki depoda adeta dev bir arşiv bulundu.

ÜNLÜLERİN UYKULARINI KAÇIRACAK KAYITLAR ADLİYEDE



Kumarhaneye dönüştürülen rezidansın deposunda 30'dan fazla flash disk, yüzlerce CD ile güvenlik kamera sistemlerinin kayıt cihazlarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. Çağlayan adliyesine getirilen dijital verilerin birçoğunun şifrelendiği belirlendi.



Bazı dijital verilerin içeriğinde ünlü isimlerin otelde gizli kameralarla kayıt altına alındığı, yine otelin güvenlik kamerası görüntülerinin depolandığı kayıt cihazlarının da saklandığı belirlendi.



Soruşturmaya yönelik ulaşılan yeni bilgilerde, ele geçirilen dev arşivin Bebek Otel'deki elit partilerin ardından konaklatılan ünlü isimlerin kaldığı VİP odalara kurulan gizli kamera düzeneklerinden elde edildiğiyle ilgili tespitler yapıldı. Bebek Otelde yapılan son detaylı aramada bu odalara gizli kamera kurulduğuyla ilgili bazı düzeneklerin bulunduğu öğrenildi. Oteldeki 6 VİP odaya gizli kamera sistemi kurularak kayıt yapıldığı öne sürüldü.

'SOHO HOUSE PARTİSİ' GİBİ



Soruşturma kapsamında otelin teras katında en fazla 50 kişinin katıldığı "Soho House partisi" gibi davetsiz, seçkin kişilerin alındığı özel partiler yapıldığı, buraya sadece resepsiyondan özel kart alınarak giriş yapıldığı öğrenildi. Buraya gelen ünlü isimlerin yapılan partinin ardından kadınlarla VİP odalara geçtikleri öğrenildi.



Kadınlar, otelin teras katından düzenlenen partilere ünlü isimlerin geldiğini, referanslı isimlerin katıldığını, denizden de görünmeyen bu alanda bar ve loca olduğunu, en fazla 50 kişilik bir alan olduğunu anlattı.

Sadece resepsiyon tarafından verilen kartların teras kata ulaşım için asansörler de kullanıldığını, otelde kalan diğer müşterilerin bile bu alana çıkışına izin verilmediğini söyledi.



ÖZEL HEYET OLUŞTURULDU



Rezidansın deposunda bulunan dev arşivdeki bazı flaş disklerin şifreleri güvenlik birimleri tarafından kırıldı. Ancak birçok verinin özel şifrelendiği belirlendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Başsavcı vekilinin kontrolünde özel bilirkişi heyeti oluşturuldu. Emniyet ve Jandarma'dan siber konusunda uzman isimlerin yer aldığı heyet, şifreli dijital verilerin çözümlemesini yapacak.



Görüntülerin çözümlenmesinde yapay zeka destekli yüz tanıma sistemlerinin de kullanılacağı öğrenildi. Sistem gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde kimlik tespiti yapıp, mağdurların isimlerini tespit edecek.



Yapılacak çalışmaların ardından görüntülerin şantaj amaçlı kullanılıp, kullanılmadığı da belirlenecek. Yapılacak çalışmaların ardından daha görüntüler şantaj amaçlı kullanılıp, kullanılmadığı da belirlenecek.













