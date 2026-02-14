İstanbul sosyetesinin ve iş dünyasının yakından takip ettiği Bebek Otel soruşturmasında, davanın seyrini tamamen değiştirecek dijital bulgulara ulaşıldı. 7 Ocak’ta tutuklanan Muzaffer Yıldırım’ın cep telefonundaki teknik analizler, iş dünyasına uzanan geniş bir ağın ipuçlarını veriyor.

DİJİTAL HAFIZADAN "550 BİN" KAYIT ÇIKTI

Club House’a gidenlerin fotoğraflarının çekilmesi, Club House adlı mekânın yıkım kararının durdurulması ve Bebek Otel ile ilgili yazışmaların tamamı ele geçirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre inceleme sonucunda söz konusu yazışmalar arasında çok sayıda iş insanıyla yapılan görüşmelerin bulunduğu öğrenildi.

SAÇINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yıldırım’ın gözaltı sürecinde Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan doku ve kan örneklerinin analizi de sonuçlandı. Raporlara göre, Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı; özellikle saç örneğinde esrar maddesi bulgusuna rastlandı.

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım’ın mal varlığını "suçtan elde edilen gelir" kapsamında değerlendirdi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın talebi üzerine Yıldırım’ın tüm mal varlığına el konulmasına hükmetti. Yıldırım hakkında mevcut suçlamalara ek olarak "kara para aklama" suçundan da yeni bir soruşturma başlatıldı.

5 Ocak’ta gözaltına alınan Muzaffer Yıldırım, 7 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yazışmaların geri getirilmesiyle birlikte, dosyada adı geçen diğer şahısların ve iş insanlarının ifadelerine başvurulup başvurulmayacağı merak konusu oldu.