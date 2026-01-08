İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerde, Bebek’te bulunan ve Muzaffer Yıldırım’a ait Bebek Otel’in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kilit rol oynadığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında otelin sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklandı.

Bebek Otel’in, çok sayıda tanınmış ismin katıldığı uyuşturucu partilerinin düzenlendiği başlıca adreslerden biri olduğu iddia edildi.

ÜST DÜZEY GİZLİLİK

Sabah'ta yer alan iddialara göre, otelde üst düzey gizlilik uygulanıyor, içeri girenlerin cep telefonları toplanıyor, içeride yaşananların dışarıya aktarılması kesin olarak yasaklanıyordu.

Bu kuralları ihlal edenlerin, Yıldırım’a ait diğer işletmeler olan Club House, Very Stay House ve Bodrum’daki Bobo By The Stay Hotel’e de alınmadığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında, pandemi döneminde de yasaklara rağmen partilerin devam ettiği, Bebek Otel’de başlayan eğlencelerin Rumelihisarı’nda kiralanan lüks villaya taşındığı iddia edildi.

Otelde kalan misafir gibi gösterilmek için kart çıkarıldığı, bu yolla yasakların aşıldığı öne sürüldü.

Gece boyu süren partilerin komşuların şikâyetine yol açtığı, villa çevresinde yoğun araç trafiği ve yüksek ses nedeniyle birçok ihbar yapıldığı kaydedildi.

Dosyada, tutuklanan Mahmut Ziylan ile firari Burak Ateş’in Bebek Otel’de kendilerine ait özel VIP odalarının bulunduğu, bu alanlarda uyuşturucu ve fuhuş eylemlerinin gerçekleştiği iddiaları da yer aldı.

Bebek Otel’le ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise, kapatma kararı bulunmasına rağmen yılbaşından bir gün önce yürütmeyi durdurma kararı alarak yeniden faaliyete geçmesi oldu.