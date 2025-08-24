Taksim Meydanı'nda ise yağmurun başlamasıyla vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için sığınacak yer aradı.
Bebek sahilinde denize girenler, yağmura aldırmadan suda kalmayı tercih etti.
Yağmur altında boğazın keyfini çıkaran onlarca kişinin görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
YARIN TEKRAR YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağmurun ardından hava tekrar açıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarın öğlen saatlerinde İstanbul'da yeniden yağmur bekleniyor.