İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ünlü bir mekana daha operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Bebek'teki "Clubhouse" isimli mekana narkotik polislerince baskın yapıldı. Beş narkotik köpeği ile yapılan baskın kapsamında mekanda arama işlemleri gerçekleştirildi. Polisin arama işlemleri esnasında GBT sorguları yapılırken mekana girişlerin yasaklandığı belirtildi. İŞTE İLK GÖRÜNTÜ... BEBEK OTEL İLE AYNI ORTAKLARA AİT Söz konusu mekanın "uyuşturucu" ve "fuhuş" operasyonları sonrası mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu öğrenildi.

