ABD’de organik bebek maması üreten ByHeart firması, çok sayıda eyaleti etkileyen botulizm salgını nedeniyle tüm ürünlerini ülke genelinde piyasadan toplatıyor.

İKİ PARTİ MAMAYI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Şirket geçtiğimiz hafta sonu yalnızca iki parti mamayı geri çağırmıştı. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) pazartesi gecesi bildirdiği iki yeni vakanın, ilk geri çağırma kapsamı dışında kalan mamalarla ilişkili olduğunun anlaşılması üzerine karar genişletildi.

ByHeart kurucuları Mia Funt ve Ron Belldegrun, yaptıkları açıklamada, “FDA’nın soruşturması sürüyor. Hala yanıtlanmamış birçok soru var. Bebeklerin güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Şirket, FDA’ya tüm tesis ve ürünlerine tam erişim izni verdiğini ve kendi iç denetimlerini de yürüttüğünü açıkladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bebek botulizmi, bebeğin sindirim sistemine giren Clostridium botulinum sporlarının toksin üretmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık genellikle kabızlıkla başlıyor; emme güçlüğü, zayıf ağlama sesi ve baş kontrolünde kayıpla kendini gösteriyor.

GERİ ÇAĞIRMA TEK KULLANIMLIK AMBALAJLARI DA KAPSIYOR

ByHeart, toplatma kararının bir önlem olarak alındığını, ürünlerde herhangi bir kanıtlanmış kontaminasyon bulunmadığını belirtti. Geri çağırma, kutulu ve tek kullanımlık ambalajları da kapsıyor.

Yetkililer, hasta bebeklerin ebeveynleriyle görüşerek son bir ayda tüketilen mamaları araştırıyor. Şu ana kadar ByHeart markalı mamaları kullanan 15 bebekte botulizm vakası tespit edildi.

ByHeart Whole Nutrition bebek mamaları ABD genelinde hem internet üzerinden hem de büyük marketlerde satılıyor. FDA, markanın ülke genelindeki toplam bebek maması satışlarının yüzde 1’inden azını oluşturduğunu, bu nedenle mama tedarikinde bir sıkıntı beklenmediğini duyurdu.

Federal yetkililer, vakaların ağustos ortasından bu yana 2 haftalık ile 5 aylık bebeklerde görüldüğünü, şu ana kadar ölüm vakası bildirilmediğini açıkladı. FDA, soruşturmanın sürdüğünü ve şu ana kadar başka bir bebek maması markasında risk tespit edilmediğini bildirdi.