Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kadın sürücünün direksiyon başında dans ettiği görüntüler dikkat çekti.
Gönderide kadının seyir halindeyken aracını durdurduğu ve direksiyonu başında 15 dakika boyunca dans ettiği belirtildi.
Kadının yolu kapatması nedeniyle bölgede trafik tamamen kilitlenirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kadın, polisin uzun süren ikna çabalarına direnerek zorluk çıkarmasına rağmen güçlükle gözaltına alındı.
Karakola götürüldüğü sırada çığlık atarak polis aracını tekmeleyen sürücünün o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.