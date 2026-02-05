Beckham ailesinde uzun süredir devam eden kriz yeni bir boyut kazandı. Ailenin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası David Beckham’a ithafen yaptırdığı “Dad” (Baba) yazılı dövmesini lazerle sildirerek üzerini kapattı. Bu hamle, ailesiyle bağlarını kopardığını açıkça dile getiren Brooklyn’in en net mesajlarından biri olarak yorumlandı.

DÖVME LOS ANGELES’TA ORTAYA ÇIKTI

The Sun'da yer alan habere göre; Brooklyn Beckham’ın sağ kolundaki dövmenin silindiği, Los Angeles’ta eşi Nicola Peltz ile birlikte görüntülendiği sırada fark edildi. Daha önce bir çapa dövmesinin parçası olan “Dad” yazısının yerinde artık anlamsız geometrik şekiller bulunuyor. Aileye yakın kaynaklar, bu değişikliğin lazer tedavisiyle yapıldığını doğruladı.

“BU KADAR KIRGINLIK VARKEN SAMİMİ OLMAZDI”

Konuya yakın bir kaynak, Brooklyn’in kararının duygusal bir arka planı olduğunu belirtti. Kaynağa göre Brooklyn, yaşadığı kırgınlık ve öfke nedeniyle bu dövmeyi taşımaya devam etmenin samimi olmayacağını düşündü. “Bu kadar acı ve hayal kırıklığı varken, böyle bir tribütü vücudunda tutmak ona gerçek gelmedi” ifadeleri kullanıldı.

ANNESİ VICTORIA İÇİN YAPILAN DÖVME DE SİLİNMİŞTİ

Bu olay, Brooklyn Beckham’ın ailesine yönelik ilk sembolik kopuşu değil. Daha önce annesi Victoria Beckham için göğsüne yaptırdığı dövmeyi de sildirdiği ortaya çıkmıştı. Buna karşın, babası David Beckham’ın kendisi için kullandığı lakap olan “Buster” yazısı hâlâ Brooklyn’in kolunda, ancak oldukça solmuş durumda.

AİLE İLE TAM KOPUŞ: BARIŞMAK İSTEMİYOR

26 yaşındaki Brooklyn Beckham, ailesiyle barışma gibi bir niyeti olmadığını açıkça dile getiriyor. Ailesini, kendisi ve eşi Nicola Peltz hakkında basına olumsuz haberler sızdırmakla suçlayan Brooklyn, bu nedenle tüm bağları koparma kararı aldığını söylüyor. Eşi Nicola Peltz’in de bu süreçte Brooklyn’in en büyük destekçisi olduğu biliniyor.

DAVID BECKHAM’DAN DUYGUSAL KARŞI HAMLE

Tüm bu gelişmelerin ardından David Beckham’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Beckham, boynunda 2015 yılında oğlu Brooklyn’e ithafen yaptırdığı “Buster” dövmesini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım, baba-oğul arasındaki gerilimin tek taraflı olmadığını ve David Beckham’ın yaşadığı duygusal kırgınlığı gözler önüne serdi.

“ÇOK İNCİTİCİ VE ACIMASIZ”

Aileye yakın kaynaklar, Brooklyn’in dövmeleri sildirmesinin David ve Victoria Beckham için son derece incitici olduğunu ifade ediyor. Kaynaklara göre, özellikle anne ve baba adına yapılan dövmelerin bilinçli şekilde ortadan kaldırılması, aile içindeki yarayı daha da derinleştirdi. Uzmanlara göre bu olay basit bir estetik tercih değil, güçlü bir sembolik anlam taşıyor. Brooklyn Beckham’ın dövmeleri sildirmesi, Beckham ailesindeki krizin hâlâ çok derin olduğunu ve yakın zamanda bir barış ihtimalinin zayıf göründüğünü ortaya koyuyor.